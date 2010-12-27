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В Петербурге хотят создать Совет по развитию здравоохранения
Сегодня, 9:21
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nadezhda_sib

В Петербурге хотят создать Совет по развитию здравоохранения

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В него войдут главные врачи петербургских поликлиник.

Накануне, 1 августа, в городе не Неве прошла встреча властей города с главными врачами петербургских поликлиник. По ее итогам было решено создать Совет по развитию здравоохранения при Губернаторе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 

Сейчас активно решается вопрос дефицита поликлиник в районах новостроек. В 2019 году будет сдано 25 медицинских учреждений. Из них 18 начнут работать до конца года. Еще 15 выкупят у частных инвесторов. 

Также на встрече обсудили нехватку кадров. Для привлечения новых специалистов могут разработать систему поощрения. Дополнительные средства направят в учреждения с эффективной кадровой политикой. 

Практику таких обсуждений решили сделать регулярной и создать специальный Совет. Обе стороны эту идею поддержали. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Индии врачи удалили 7-летнему ребенку 526 зубов

Фото: pixabay.com 

Теги: медицина, совет по развитию здравоохранения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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