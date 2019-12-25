В Невском районе Петербурга появится Мариупольская площадь

Решение приняла Топонимическая комиссия.

По словам губернатора Александра Беглов, с просьбой назвать один из городских объектов в честь Мариуполя к властям обращались жители.

Для Мариупольской площади выбрали площадь на пересечении улиц Бабушкина, Шелгунова и проспекта Александровской Фермы. В 1941-1942 года часть улицы Шелгунова, которая находится рядом, носила название Мариупольская улица.

Напомним, Петербург восстанавливает город в Донецкой области. На данный момент построены и подключены к инженерным сетям три детских сада на 570 мест и три школы на 2120 мест. Также открыт городской фонтан. До начала зимы в планах сдать жилые дома, прежде всего — 4 общежития, детскую и взрослую поликлиники, онкологический корпус и детское хирургическое отделение городской больницы, филармонию и драматический театр.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Мариуполе открыли приемную ЗакСа Петербурга.

Фото: "Яндекс.Карты"