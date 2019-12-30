Инициатива поступила со стороны Австрии.

В Петербурге появится Генконсульство Австрии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте Кабмина.

Генконсульство Австрии будет иметь консульский округ, в котором будут числиться территории Ленобласти, Карелии, Псковской, Новгородской и Мурманской областей. После его открытия, будут расширены культурные, научные и экономические связи между Австрией и Россией.

Консульство, которое собираются открыть в Петербурге, станет первым на территории России.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Петербурге рецидивист 4 месяца совращал 13-летнюю дочь.

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