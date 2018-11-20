В Петербурге краже картины "Ай-Петри. Крым" посвятили стрит-арт

В дополнении к оригинальной композиции добавлены персонажи мультсериала "Рик и Морти"

В одном из дворов Петербурга художник под псевдонимом "К" размести стрит-арт, посвященный похищению картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи. Свою работу автор назвал "Ай-Петри в параллельной вселенной".

На самой картине в дополнении к оригинальной композиции добавлены персонажи мультсериала "Рик и Морти", а также солнце с чертами лица человека, похожего на главу Росгвардии Виктора Золотова.

Cтранно, что после кражи все начали шутить над Третьяковкой и вором, но многие побоялись указать на человека, чье ведомство допустило такую тупую кражу. Вот в каком мире мы живём, и он — реальный, он не в мультике. - написал "К" в своем Инстаграме

Напомним, что 27 января на выставке в Москве вор под видом сотрудника галереи похитил картину. Позднее мужчину задержали, а само произведение искусства планируют отправить в Петербург на реставрацию.

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Фото: Instagram.com/paintit_k