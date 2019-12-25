В Петербурге появилось Управление по мониторингу благоустройства

Также учреждение будет отслеживать нарушения размещения транспорта во дворах.

На прошлой неделе в Петербурге зарегистрировали Управление по мониторингу состояния объектов и элементов благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Также учреждение будет отслеживать нарушения размещения транспорта во дворах. В настоящее время для этих целей закупаются автомобили для одновременного мониторинга во всех районах города. В Управлении открыт набор специалистов имеющих водительское удостоверение "B", чтобы участвовать в мониторинге. Все интересующие вопросы можно задать по телефону: 8-931-326-07-87.

Кроме того, ГАТИ в онлайн-режиме следит за уборкой крыш нежилых зданий от снега и наледи. На прошлой неделе, 9 декабря, в системе появилась информация об очистке от снега и наледи 2297 зданий, которые находятся в ведении исполнительных органов власти.

Фото: Piter.TV