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В Петербурге появились новые вафельные разметки 
Сегодня, 15:51
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге появились новые вафельные разметки 

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Разметка обозначает границы, за пределы которых запрещено заезжать в случае затора.

В среду, 18 сентября, в Приморском районе появилась желтая вафельная разметка. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях. 

Новая разметка украшает перекресток Коломяжского и Богатырского проспектов. Горожане выразили недовольство. По их мнению, есть более достойные участки, где такая разметка просто необходима. 

Надо было наносить на пересечении Испытателей и Коломяжского, там всегда затор

заявили горожане

Отметим, что это уже третья вафельная разметка в городе на Неве. Так, самая первая разметка появилась на углу Светлановского проспекта и улицы Орбели, в конце августа такая же была сделана на углу Пискарёвского и Полюстровского проспектов. Власти Петербурга заявили, что теперь её будут наносить на наиболее проблемные перекрёстки.

Вафельная разметка обозначает границы, за пределы которых нельзя заезжать в случае затора.

Ранее мы сообщали о том, что очередной съезд КАД перекроют на три дня.

Фото:Приморский район/вк

Теги: автомобильные новости, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Автомобильные новости,

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