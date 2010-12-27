В Петербурге появились новые вафельные разметки 

Разметка обозначает границы, за пределы которых запрещено заезжать в случае затора.

В среду, 18 сентября, в Приморском районе появилась желтая вафельная разметка. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.

Новая разметка украшает перекресток Коломяжского и Богатырского проспектов. Горожане выразили недовольство. По их мнению, есть более достойные участки, где такая разметка просто необходима.

Надо было наносить на пересечении Испытателей и Коломяжского, там всегда затор заявили горожане

Отметим, что это уже третья вафельная разметка в городе на Неве. Так, самая первая разметка появилась на углу Светлановского проспекта и улицы Орбели, в конце августа такая же была сделана на углу Пискарёвского и Полюстровского проспектов. Власти Петербурга заявили, что теперь её будут наносить на наиболее проблемные перекрёстки.

Вафельная разметка обозначает границы, за пределы которых нельзя заезжать в случае затора.

Ранее мы сообщали о том, что очередной съезд КАД перекроют на три дня.

Фото:Приморский район/вк