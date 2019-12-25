К художникам обратился таинственный человек, который попросил нарисовать знаменитую актрису.

Во вторник, 24 марта, стало известно о том, что в Петербурге появились сразу три граффити с Одри Хепберн. Это новая работа арт-группы "Явь".

Как оказалось, к художникам обратился таинственный человек, который попросил нарисовать знаменитую актрису.

"По просьбе заказчика не указываем адреса", —сказано в сообщении.

Работы появились на улице Солдата Корзуна, на доме № 78 по проспекту Ветеранов и на пересечении Солдата Корзуна и Народного Ополчения.

Ранее мы сообщали о том, что первый легальный мурал в Петербурге спасут от уничтожения.

Фото:арт-группа явь/вк