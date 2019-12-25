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В Петербурге появились сразу три граффити с Одри Хепберн
Сегодня, 17:28
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге появились сразу три граффити с Одри Хепберн

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К художникам обратился таинственный человек, который попросил нарисовать знаменитую актрису.

Во вторник, 24 марта, стало известно о том, что в Петербурге появились сразу три граффити с Одри Хепберн. Это новая работа арт-группы "Явь".

Как оказалось, к художникам обратился таинственный человек, который попросил нарисовать знаменитую актрису.

"По просьбе заказчика не указываем адреса",

—сказано в сообщении.

Работы появились на улице Солдата Корзуна, на доме № 78 по проспекту Ветеранов и на пересечении Солдата Корзуна и Народного Ополчения.

Ранее мы сообщали о том, что первый легальный мурал в Петербурге спасут от уничтожения.

Фото:арт-группа явь/вк

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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