По Петербургу развесили билборды с цитатами Путина

Один из плакатов гласит: "Нам не оставили шансов поступить иначе".

Вечером 25 февраля по Петербургу развесили билборды с цитатами президента Владимира Путина. На рекламных экранах размещены слова, оправдывающие военные действия на Украине.

По крайней мере, один из билбордов был замечен на пересечении улиц Савушкина и Планерной. Он гласит: "Нам не оставили шансов поступить иначе". Затем в ротации рекламы появляется другое изображение с надписью: "Настоящая сила — в справедливости и правде, которая на нашей стороне. Верю в поддержку, в ту непобедимую силу, которую дает нам наша любовь к Отечеству". Все сопровождается хештегом #МыЕдины.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении на Украине военной спецоперации. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране военное положение.

В Петербурге второй день проходят стихийные акции протеста, участники которых скандируют против войны.

Ранее мы писали, что слова Сергея Бодрова о войне стали актуальны через 20 лет.

Фото: "Фонтанка"