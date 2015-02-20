В Петербурге потушили девять пожаров из-за поджога тополиного пуха

Отмечается, что пух поджигали дети во время игр.

В Петербурге за минувшие сутки потушили девять пожаров из-за поджога тополиного пуха. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Северной столице.

Во всех случаях очевидцы вызывали на место пожарных. Отмечается, что пух поджигали дети во время игр. Во время одного из поджогов огонь перекинулся на автомобиль.

Сотрудники МЧС напомнили, что пух легко воспламеняется после поджога. Они призвали своевременно убирать пух на придомовой территории, а также пресекать игры детей, связанные с поджиганием.

Ранее мы сообщали, что во время пожара на Фучика частично выгорели 53 гаража.

Фото: Piter.tv