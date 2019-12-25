В Петербурге после вечеринки в пирсинг-салоне умерли два человека: подробности

Стало известно, что в помещении под вывеской студии пирсинга на самом деле уже давно располагается студия звукозаписи.

Во вторник, 8 июня, девушка Александра, бывший бизнес-партнер петербургского пирсера, на вечеринке у которого погибли два человека, связалась с "Фонтанкой" и рассказала нюансы произошедшего.

По словам девушки, студия пирсинга на улице Жуковского в Петербурге закрылась в январе этого года. Салон переехал в Москву, а помещение досталось 26-летнему пирсеру-родноверу, который организовал студию звукозаписи, но не снял вывеску, несмотря на требования Александры. Сейчас предпринимательница боится, что происшествие скажется на репутации не только ее бизнеса, но и других салонов.

Издание отметило, что в апреле пирсер опубликовал на своей странице в соцсети анонc нового музыкального альбома из восьми песен, среди которых есть "Кайфожор", "Какой сорт" и "Лечимся". Сам владелец студии сообщил о смерти друзей без указания причины, он уточнил, что она устанавливается экспертами. По информации "Фонтанки", пирсер является известной личностью в узких кругах.

Ранее мы писали, что в пирсинг-салоне на Жуковского обнаружили два трупа.

Фото: Piter.tv