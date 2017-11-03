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Видео: в Петербурге пошел снег хлопьями

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В Петербурге уже в ноябре пошел обильный снег, который завораживает своей красотой.

В Санкт-Петербурге 3 ноября днем пошел первый пушистый снег. Снежные хлопья скоро окутают Северную столицу и появятся первые снеговики уже этой осенью.

Стоит отметить, что сегодня в Петербурге держится плюсовая температура, однако снег на дорогах не такет. Piter.tv удалось запечатлеть крупные снежинки, которые дарят зимнее, праздничное настроене. 

Напомним, максимальная температура воздуха 3 ноября - 2 градуса. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление повышается.

Фото, видео: Piter.tv

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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