В Петербурге полыхает завод "Советская звезда"

На месте работают пожарные.

В среду, 19 июня, в Петербурге загорелась завод по производству ниток "Советская звезда" на Лифляндской улице, 3. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

Известно, что огонь охватил 100 кв.м. Специалисты повысили ранг пожара до 1-БИС. По словам очевидцев, есть риск, что огонь перекинется на соседнее здание. В данный момент возгоранием устраняют 54 спасателя и 12 спецмашин.

Прядильно-ниточный комбинат "Советская звезда" производит и реализует нитки швейные, нитки различного назначения, нитки для рукоделия и товарную пряжу. Он построен в 1878 году.

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Фото:дтп и чп петербург/вк