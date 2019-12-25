В Петербурге полиция задержала четверых мужчин, подозреваемых в похищении человека

В полицию сообщил брат потерпевшего и сообщил, что мужчину избивают в квартире.

Накануне, 27 октября, около 2 часов ночи в полицию Выборгского района от гражданина поступило сообщение о том, что неизвестные избивают его брата в одной из квартир дома по улице Ивана Фомина. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Полицейские обнаружили в квартире 21-летнего потерпевшего, являющегося гражданином Среднеазиатского государства, мужчина был освобожден, а в полицию доставлены четверо соотечественников потерпевшего, в возрасте от 22 до 28 лет.

По предварительным данным, поводом для похищения и применения насилия в отношении потерпевшего послужила его переписка со знакомой одного из задержанных. По факту возбудили уголовное дело по статье о похищении, а злоумышленников задержали.

Ранее мы писали, что полиция организовала проверку по факту происшествия на станции "Лигово".

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области; Piter.tv