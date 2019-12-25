Полиция Петербурга ищет мужчину, ранившего ножом двух человек

Один из пострадавших скончался на месте от ножевого ранения.

Неизвестный напал с ножом на двух людей у дома №2 на площади Победы. Полиция разыскивает злоумышленника, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение о происшествии поступило в полицию Московского района в 15:11. Одного потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии, второй — скончался на месте. Агрессор скрылся на автомобиле.

В Петербурге ввели план "Перехват", чтобы поймать злоумышленника.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что подросток ударил 14-летнего знакомого ножом во время ссоры во Всеволожске. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где опросили и передали родителям.

Фото: Piter.TV