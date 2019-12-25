Фильм откроет фестиваль "Новое кино Китая".

В рамках фестиваля "Новое кино Китая" в Петербурге покажут самый кассовый китайский фильм года "Восемьсот". Об этом Piter.TV сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что в этом году зрители увидят не только авторское, но и зрительское кино, идеальное для коллективного просмотра именно на большом экране. Кинолента "Восемьсот" посвящена героической обороне Шанхая во время Второй мировой. Этот фильм собрал в мире уже более 468 млн долларов.

На фестивале также покажут такие фильмы, как "Цветок, окропленный алым", "Белая змея", "Чай или кофе" и "Воздушный шарик".

Ранее мы сообщали о том, что отечественные картины 2020 года покажут на кинофестивале "Виват кино России" в Петербурге.

Фото: предоставлено организаторами