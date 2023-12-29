В Петербурге показали ремейк мультфильма "Бременские музыканты"

В основу музыкальной составляющей легли оригинальные хиты Геннадия Гладкова на стихи Юрия Энтина.

В петербургском кинотеатре "Аврора" состоялась премьера ремейка известного советского мультфильма "Бременские музыканты". По информации издания "Фонтанка", в новой версии анимационные персонажи воплощены живыми актёрами с использованием грима и аниматроники.

Режиссёр Алексей Нужный и композитор Максим Фадеев приложили усилия, чтобы дополнить саундтрек своими оригинальными композициями. Однако основу всё же легли оригинальные хиты Геннадия Гладкова на стихи Юрия Энтина.

Несмотря на то, что с момента создания "Бременских музыкантов" прошло же 54 года, мультфильм остаётся популярным: он рассказывает о четырёх музыкантах-животных и Трубадуре, отправившихся на поиски счастья. Автор оригинального сценария и стихов Юрий Энтин подчеркнул, что он и его коллеги были молоды и стремились создать уникальное произведение на все времена.

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Видео: YouTube / Central Partnership