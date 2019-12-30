В Петербурге поймали водителя, который чуть не сбил пешехода

В машине были обнаружены наркотики.

Вечером, 11 января, сотрудники полиции пытались остановить для проверки документов автомобиль марки Chevrolet Lanos. Водитель решил не останавливаться и продолжил движение по Софийской улице. Полицейские были вынуждены начать погоню. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

Фонтанка.ру сообщает, что транспортное средство удалось задержать только при приближении к улице Седова. До этого машина не сбавляла скорость и едва не сбила пешехода. В салоне находились два гражданина Азербайджана. Очевидцы уточняют, что при задержании водитель "вел себя неадекватно" и пытался удариться лбом о лобовое стекло. Но несмотря на сопротивление, представитям закона всё равно удалось обнаружить в машине 4 пакета с наркотиками растительного происхождения и сумку с расфасовкой неизвестного пока вещества.

Ранее мы писали, что авария с пешеходами на Большевиков спровоцировала еще одно ДТП.

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