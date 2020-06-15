В Петербурге задержали трех аферистов, обманувших с трудоустройством десяток людей

Мошенники не только не давали обещанную вакансию, но и разводили на изготовление липовой медкнижки.

Петербургские полицейские задержали мошенников, обманувших десятки человек. Как сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД, уголовное дело о мошенничествах с трудоустройством возбудили еще 4 июня.

Злоумышленники действовали от имени реально существующей организации и предлагали людям помощь в трудоустройстве. Клиенту обещали вакансию и тут же предлагали изготовить липовую медицинскую книжку, якобы крайне необходимую для приема на работу. За изготовление подделки мошенники просили всего 2,5 тысячи рублей, получали деньги от клиента и предлагали зайти за готовой книжкой и вакансией позднее. Позже потерпевшие уже не получали ни того, ни другого.

В конце мая в полицию обратились свыше 10 обманутых людей, обыск организации на Невском проспекте обыскали, изъяв бланки медкнижек, печати, финансовую документацию. Позднее выяснились и подозреваемые организаторы аферы: 33-летний Гвидон, 32-летний Никита и 30-летняя Людмила. Старшего соучастника отправили под домашний арест, других заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области