  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге поймали мигранта за ограблением квартиры 
Сегодня, 22:40
134
IRINA_CHALKINA

В Петербурге поймали мигранта за ограблением квартиры 

0 0

Рецидивист вынес из квартиры ювелирные украшения.

Во вторник, 26 февраля, стало известно о том, что в  Петербурге поймали мигранта за ограблением квартиры. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии. 

Так, в минувший понедельник, 25 февраля, на улице Генерала Симоняка в одной из квартир сработала сигнализация. В парадной сотрудники охраны остановили гражданина, который не смог объяснить, что он делает по данному адресу.

У задержанного были изъяты отмычки, а также два серебряных кольца и золотые серьги. Как позже удалось установить, ювелирные украшения были похищены из квартиры, в которую было совершено проникновение

отметили в ведомстве

Им оказался 55-летний мигрант ранее был судим за кражи.

Ведется расследование.

Ранее мы сообщали о том, что Минивэн снес ограждение и врезался в столб на Невском проспекте

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Оставить комментарий