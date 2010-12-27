Рецидивист вынес из квартиры ювелирные украшения.

Во вторник, 26 февраля, стало известно о том, что в Петербурге поймали мигранта за ограблением квартиры. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии.

Так, в минувший понедельник, 25 февраля, на улице Генерала Симоняка в одной из квартир сработала сигнализация. В парадной сотрудники охраны остановили гражданина, который не смог объяснить, что он делает по данному адресу.

У задержанного были изъяты отмычки, а также два серебряных кольца и золотые серьги. Как позже удалось установить, ювелирные украшения были похищены из квартиры, в которую было совершено проникновение отметили в ведомстве

Им оказался 55-летний мигрант ранее был судим за кражи.

Ведется расследование.

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