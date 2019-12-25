В Петербурге еще девять человек скончались от коронавируса

В целом по стране зафиксировано 174 летальных случаев.

За последние сутки в России зафиксировали 174 летальных случаев от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает 28 мая оперативный штаб.

В Петербурге за этот период скончались еще девять человек. В Ленобласти умерших от COVID-19 не было.

Наибольшее число жертв за прошедшие 24 часа зафиксировали в Москве, где от коронавируса умерли 71 человек. На втором месте Московская область – 21 человек.

За последние сутки в России выявили 8371 случай коронавируса в 85 регионах. Из них 42,5% людей не имели клинических проявлений болезни. Всего с начала пандемии в стране COVID-19 заразились 379 051 человек. За весь период умерли 4142 пациентов, вылечились 150 993.

Ранее были названы регионы России с новыми случаями коронавируса выявленные за сутки.

Фото: Piter.TV