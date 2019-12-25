В Петербурге почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел

Под опекой регионального ГУ МВД находится более 200 семей, чьи родственники погибли при исполнении служебных обязанностей.

В Петербурге прошли памятные мероприятия в День памяти погибших при исполнении служебного долга сотрудников органов внутренних дел 8 ноября. В траурной церемонии на Пискаревском кладбище принял участие начальник Главка генерал-лейтенант полиции Роман Плугин. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Участники церемонии возложили венки и цветы к подножию монумента мемориала "Матери-Родины". Таким образом они почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.

После этого в Церкви иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на Шпалерной улице прошла панихида по сотрудникам полиции, которые погибли при исполнении служебного долга. На данный момент ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти опекает 234 семьи, чьи родственники ушли из жизни при таких обстоятельствах.

Напомним, 10 ноября также будет отмечаться День сотрудника органов внутренних дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Владимир Колокольцев открыл в Петербурге мемориал министрам внутренних дел Российской империи.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО