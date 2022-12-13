Размер доплаты составит 30 тысяч рублей.

В Петербурге планируют установить доплаты к пенсии народных артистов России. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания.

Инициатором предложения стал губернатор города Александр Беглов. Он провел встречу в Театре музыкальной комедии с народными артистами Юрием Александровым, Михаилом Боярским, Николаем Буровым, Ларисой Луппиан, Сергеем Паршиным и Татьяной Пилецкой, чтобы обсудить данный вопрос. Также на встрече присутствовали председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский, вице-губернатор Борис Пиотровский и глава Центрального района Елена Федорова.

Губернатор Петербурга предложил внести изменения в Социальный кодекс. Он уточнил, что предлагает назначить доплату к пенсии народным артистам в размере 30 тысяч рублей. В ходе встречи их наградили памятными знаками "350 лет Петру Великому".

Ранее мы сообщали, что Петербург оказался в тройке городов, куда россияне мечтают переехать на пенсии.

Фото: Piter.tv