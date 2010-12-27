В Петербурге планируют сделать из бывшего здания генконсульства Великобритании школу. Об этом сообщили в городском комитете имущественных отношений.
Известно, что объект "заберут" у компании ГУП "Инпредсервис", которая обслуживает иностранные дипмиссии в Петербурге.
Напомним, генконсульство Великобритании открылось в Петербурге в 1992 году. Оно располагалась недалеко от городской администрации. Летом 2018 года из-за обостившихся отношений между Россией и Лондоном дипмиссия завершила свою работу.
В данный момент вопрос о переформировании зданиия в школу находится на стадии проработки.
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Фото:Pixabay