В настоящий момент этот вопрос находится на стадии проработки.

В Петербурге планируют сделать из бывшего здания генконсульства Великобритании школу. Об этом сообщили в городском комитете имущественных отношений.

Известно, что объект "заберут" у компании ГУП "Инпредсервис", которая обслуживает иностранные дипмиссии в Петербурге.

Напомним, генконсульство Великобритании открылось в Петербурге в 1992 году. Оно располагалась недалеко от городской администрации. Летом 2018 года из-за обостившихся отношений между Россией и Лондоном дипмиссия завершила свою работу.

В данный момент вопрос о переформировании зданиия в школу находится на стадии проработки.

Ранее мы сообщали о том, что власти города изменили условия конкурса на создание трамвайной линии до Петергофа

Фото:Pixabay