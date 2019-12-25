Там будут учиться здоровые студенты.

Во вторник, 17 марта, стало известно о том, что в Петербурге откроют отдельное здание для всех вузов из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее предложение озвучили на рабочем совещании Российского союза ректоров было. Предполагается, что в здании объеденят все вузы Петербурга. Там будут учиться здоровые студенты. Российский союз ректоров полагает, что такие меры сделают для учащихся обстановку безопасной на фоне пандемии коронавируса.

В настоящее время союз выбирает площадку, где можно студентам и жить и учиться одновременно.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский институт кино и телевидения закрыл на карантин 4 этаж общежития.

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