  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге откроют отдельное здание для всех вузов из-за коронавируса
Сегодня, 18:41
237
IRINA_CHALKINA

В Петербурге откроют отдельное здание для всех вузов из-за коронавируса

0 0

Там будут учиться здоровые студенты.

Во вторник, 17 марта, стало известно о том, что в Петербурге откроют отдельное здание для всех вузов из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее предложение озвучили на рабочем совещании Российского союза ректоров было. Предполагается, что в здании объеденят все вузы Петербурга. Там будут учиться здоровые студенты. Российский союз ректоров полагает, что такие меры сделают для учащихся обстановку безопасной на фоне пандемии коронавируса.

В настоящее время союз выбирает площадку, где можно студентам и жить и учиться одновременно. 

Ранее мы сообщали о том, что петербургский институт кино и телевидения закрыл на карантин 4 этаж общежития.

Фото:pixabay

Теги: здоровье, коронавирус, новости спб, общество, студенты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии