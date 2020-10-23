Со 2-го по 30 сентября включительно для первоклассников будут проводить бесплатные киносеансы.

В Петербурге первоклассники смогут бесплатно посетить кинотеатр. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Показы организуют в рамках киноакции "ПервоКлассный выходной". Со 2-го по 30 сентября включительно для первоклассников будут проводить бесплатные киносеансы. Также в Смольном напомнили, что в Петербурге снимали такие культовые фильмы, как "Осенний марафон", "Брат", "Невероятные приключения итальянцев в России" и другие.

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Фото: Piter.tv