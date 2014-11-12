В Петербурге переведут госструктуры на российское ПО

Комитет по информатизации города сообщает о масштабном переходе государственных учреждений на отечественное программное обеспечение в соответствии с федеральными требованиями.

В Санкт-Петербурге осуществляется планомерный переход государственных учреждений и органов власти на российское программное обеспечение. Как сообщает издание "Телеспутник" со ссылкой на председателя комитета по информатизации и связи города Юлию Смирнову, в настоящее время доля отечественного ПО в госсекторе Северной столицы превышает 94%.

Процесс импортозамещения идет активно, однако в отдельных случаях может быть допущено временное использование импортных продуктов. Эти ситуации находятся под строгим контролем и направлены на обеспечение непрерывности работы, пока полностью не завершится переход на отечественные аналоги, пояснила Смирнова. Она отметила, что почтовые приложения уже заменены на 78%, а системы электронного документооборота и видеосвязи полностью работают на российских решениях.

Среди используемых программных продуктов - операционные системы "РЕД ОС", Astra Linux Special Edition, BaseALT, системы управления базами данных Postgres Pro и Tantor, а также офисные пакеты "МойОфис" и "P7-Офис". Все программные решения перед включением в реестр отечественного ПО проходят обязательную проверку ФСБ и ФСТЭК России.

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Фото: freepik (ArthurHidden)