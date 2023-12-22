В Петербурге перестанут вручать литературную премию братьев Стругацких

Ей награждали фантастов за выдающиеся работы с 1998 года.

Присуждение международной литературной премии в области фантастики имени Аркадия и Бориса Стругацких (АБС-премия) временно приостановлено. Об этом сообщается на официальном сайте Фонда.

Как объяснил директор фонда Сергей Арно, решение принято в связи с уходом с должности председателя Андрея Стругацкого, а также из-за смерти ответственного секретаря АБС-премии Николая Романецкого.

"Спасибо членам жюри и всем, кто принимал участие в организации и помогал в работе" Сергей Арно, директор Фонда братьев Стругацких, председатель оргкомитета АБС-премии

Напомним, что вручать премию фантастам начали с 1998 года. За 25 лет она стала не только международной, но и самой престижной в области фантастической литературы в стране. Её финалистами и лауреатами становились многие видные писатели.

Ранее Piter.TV сообщал, что творческая молодежь Санкт-Петербурга получит премии от Смольного.

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