В Петербурге перед судом предстанут "бизнесмены", которые изготавливали поддельные документы для мигрантов

Подозреваемые выдали документы 60 мигрантам и заработали больше 1 млн рублей.

В Петербурге перед судом предстанут несколько "предпринимателей", который делали поддельные документы для мигрантов за вознаграждение. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по городу на Неве и Ленобласти.

Полицейские задержали семь злоумышленников, среди которых был организатор "фирмы". Двое работников занимались поисками клиентов, а остальные печатали поддельные патенты на трудовую деятельность. Компания заработала более одного млн рублей.

Добавим, что петербуржцы занимались "бизнесом" в период с октября 2018 по июль 2019 года. Они выдали документы 60 мигрантам.

На злоумышленников завели уголовное дело. Скоро их будут судить.

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Фото: pexels