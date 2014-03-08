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В Петербурге перед судом предстанут 16 мошенников
Сегодня, 14:22
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В Петербурге перед судом предстанут 16 мошенников

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Группировка имитировала угоны, чтобы получить выплаты по страховке.

В Петербурге перед судом предстанут 16 членов преступной группировки, передает пресс-служба прокуратуры города. Мошенники имитировали угоны дорогих авто и получали выплаты по страховке. 

Следствие предполагает, что преступники развернули свою деятельность с  февраля 2015 года по август 2018 года. Схема действия была примерно такая: злоумышленники сообщали в полицию об угоне, а после обращались в страховую за выплатой по каско. В результате махинаций было принято 11 положительный решений. Общий ущерб оценивается в более 26 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество в сфере страхования", "Покушение на мошенничество в сфере страхования". 

Ранее мы писали, что нетрезвая студентка в свадебном платье выпала из окна на проспекте Тореза.

Фото: Piter.tv

Теги: выплаты по страховке, мошенничество, суд
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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