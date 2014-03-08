Нетрезвая студентка в свадебном платье выпала из окна на проспекте Тореза

Девушку в тяжелом состоянии доставили в Елизаветинскую больницу.

Днем во вторник, 8 июня, на проспекте Тореза произошел несчастный случай, передает telegram-канал "Mash на Мойке". Из окна квартиры многоэтажного дома выпала девушка.

Отмечается, что пострадавшей оказалась 23-летняя студентка-отличница академии ветеринарной медицины. Девушка была в свадебном платье, однако наряд примерялся просто так, ради веселья. По всей видимости, петербурженка слишком много выпила и, не удержавшись на ногах, упала.

Ее доставили в Елизаветинскую больницу. По предварительной информации, состояние девушки оценивается как тяжелое.

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Фото: telegram-канал "Mash на Мойке"