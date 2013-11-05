В Петербурге перед судом ответят врачи, получавшие взятки от призывников за лжеболезни

Следствие завершило работу над этим скандальным делом о врачах, которые принимали взятки за освобождение призывников от армейской службы. Об этом пишет "Коммерсантъ".
По данным следствия, медики, работавшие в системе военно-медицинской экспертизы, взимали плату в размере от 250 до 300 тысяч рублей за подделку медицинских заключений. В частности, в дела призывников добавлялись снимки реальных больных, страдающих серьезными заболеваниями, такими как язва желудка, пороки сердца или плоскостопие.
Следствие утверждает, что организатором этой коррупционной схемы был бывший глава Центра военно-врачебной экспертизы Санкт-Петербурга, Владимир Килимчук.
Сам Килимчук отрицает свою вину и утверждает, что его подчиненные попытались подставить его, обвинив в коррупции.
Ранее сообщалось, что мигранта с бутылкой бензина заподозрили в попытке поджога военкомата.
Фото: Piter.TV
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