В Петербурге перед судом ответят врачи, получавшие взятки от призывников за лжеболезни

В Санкт-Петербурге завершилось расследование уголовного дела, связанного с коррупцией в сфере призыва и военно-медицинской экспертизы.

Следствие завершило работу над этим скандальным делом о врачах, которые принимали взятки за освобождение призывников от армейской службы. Об этом пишет "Коммерсантъ".

По данным следствия, медики, работавшие в системе военно-медицинской экспертизы, взимали плату в размере от 250 до 300 тысяч рублей за подделку медицинских заключений. В частности, в дела призывников добавлялись снимки реальных больных, страдающих серьезными заболеваниями, такими как язва желудка, пороки сердца или плоскостопие.

Следствие утверждает, что организатором этой коррупционной схемы был бывший глава Центра военно-врачебной экспертизы Санкт-Петербурга, Владимир Килимчук.

Сам Килимчук отрицает свою вину и утверждает, что его подчиненные попытались подставить его, обвинив в коррупции.

Ранее сообщалось, что мигранта с бутылкой бензина заподозрили в попытке поджога военкомата.

Фото: Piter.TV