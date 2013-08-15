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Жители Петербурга скупают обогреватели перед отопительным сезоном
Сегодня, 13:21
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Жители Петербурга скупают обогреватели перед отопительным сезоном

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Чаще всего покупают конвекторы и тепловентиляторы – самые дешевые устройства.

С наступлением осени петербуржцы бросились покупать обогреватели. Издание "МК Санкт-Петербург" сообщает, что прошлая осень стала самой теплой в истории наблюдений, однако осень 2021 года холоднее. Специалисты крупных ритейлеров рассказали, насколько вырастут цены на обогреватели из-за высокого спроса.

За осень спрос на эту торговую группу возрастет на 15–20% по сравнению с прошлым годом. Так как на рынке не представлено технологических новинок, то потребительские предпочтения не изменились. 

руководитель группы закупок крупной бытовой техники "Ситилинк" Олег Щептев

Чаще всего покупают конвекторы и тепловентиляторы, поскольку они дешевле. В то же время инфракрасные обогреватели становятся более востребованными за счет безопасности, цены и экономичности.

Ранее мы писали, что отопительный сезон в Петербурге стартует в середине сентября.

Фото: Pexels

Теги: обогреватели, отопительный сезон, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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