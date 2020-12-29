Пожилая петербурженка перевела на счета 10 мошенников более 3 млн рублей

Женщина не смогла сразу обратиться в полицию из-за плохого самочувствия.

Вечером 27 января в полицию Красногвардейского района обратилась 80-летняя женщина, проживающая на проспекте Металлистов. Пенсионерка заявила, что стала жертвой сразу 10 мошенников. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, 15 января на ее телефон позвонили 10 раз. Незнакомцы представились сотрудниками банка и предупредили, что с ее сберегательной книжки пытаются снять деньги. Доверчивая женщина перевела на различные счета 3 млн 255 тысяч рублей. В полицию она обратилась не сразу из-за плохого самочувствия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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Фото: pixabay.com