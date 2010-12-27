В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 30 тысяч рублей за поддельные лекарства

Неизвестные представились сотрудниками медцентра и предложили пройти курс лечения неизвестными препаратами.

Накануне в полицию Приморского района обратилась 68-летняя женщина и заявила, что стала жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По словам потерпевшей, к ней на домашний телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником медицинского центра. Он предложил пенсионерке пройти курс лечения неизвестными препаратами. В этот же день в квартиру петербурженки приехал курьер, который забрал за лекарства 30 тысяч рублей. После его ухода пенсионерка поняла, что ее обманули и обратилась за помощью в полицию.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В настоящее время стражи порядка разыскивают грабителей.

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Фото: Piter.TV