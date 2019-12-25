В Петербурге пенсионер отдал мошеннице 480 тысяч рублей на "лечение" родственника

Женщина подошла к дедушке в банке и представилась племянницей.

Во вторник, 14 июля, в полицию Петербурга обратился мужчина 1937 года рождения и заявил о факте мошенничества. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам пенсионера, в период с 09:45 до 10:45 он находился в отделении банка. В этот момент к нему подошла незнакомая женщина и, представившись племянницей, попросила у него 480 тысяч рублей якобы на лечение родственнику. Доверчивый петербуржец передал деньги мошеннице.

Стражи порядка, просмотрев камеры видеонаблюдения, установленные в банке, смогли определить приметы женщины. Ориентировку направили в территориальные отделения полиции. Сейчас мошенница находится в розыске. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что бывшая сотрудница петербургского банка осуждена условно за похищенные у клиентов миллионы.

Фото: Piter.TV