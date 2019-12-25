В субботу в Петербурге ожидается сильная гололедица и похолодание

Местами пройдут небольшие осадки.

В субботу, 12 декабря, Петербург покинет атмосферный фронт, принесший снег и ледяные дожди. Как рассказал в Facebook главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус, фронт отправится дальше на север, а в городе останется облачная погода с прояснениями.

Днем в некоторых районах Петербурга еще ожидаются небольшие влажные осадки и сильная гололедица. Днем воздух прогреется о +1 градуса, к вечеру температура опустится до -3...-5 градусов. Атмосферное давление будет слабо расти в течение суток, ветер подует с юго-востока с порывами до 8 м/с.

Тем временем, в прокат вышел фильм Михаила Локшина "Серебряные коньки".

Фото: pixabay