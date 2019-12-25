В завершение гуляния сожгут чучело Масленицы.

В четверг, 20 февраля, стало известно, что в Петербурге отпразднуют "Широкую Масленицу" в Петропавловской крепости. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию туризма города.

Мероприятие состоится 1 марта в Петропавловской крепости у Нарышкина бастиона с 12:00 до 17:00 по Московском времени. Отмечается, что на "Широкой Масленице" выступят такие группы, как "Колесо", "Ярмарка", ансамбль песни и танца "Хохлома" и детский фольклорный ансамбль "Колесико".

В конце народных гуляний по-традиции сожгут чучело Масленицы.

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