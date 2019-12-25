В Петербурге осудили троицу, присвоившую себе квартиру умершего

Сумма ущерба составила 4,3 млн рублей.

В Петербурге суд огласил приговор в отношении трех местных жителей Валерия Демидова, Дмитрия Степанова и Андрея Осипова, которые попались на крупном мошенничестве. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Установлено, что Демидов решил присвоить себе квартиру умершего на улице Дыбенко. За помощью он обратился к Степанову, который за 30 тысяч рублей попросил выступить в качестве "наследника" Осипова.

В итоге троице удалось приобрести права на квартиру, которая должна была отойти городу. Сумма ущерба составила 4,3 млн рублей.

Мужчины признали вину. Демидова приговорили к 2 года 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Степанова – к 1 году 10 месяцам, а Осипова – к 2 годам.

Ранее мы писали, что пенсионерка в подъезде отдала 300 тыс. двум мошенникам в Московском районе.

Фото: Piter.TV