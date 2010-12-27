Нижняя палата парламента в первом чтении приняла поправки в КоАП.

Во вторник, 17 декабря, стало известно о том, что в Петербурге отменят штрафы за "среднюю скорость". Об этом сообщает "Фонтанка".

Известно, что нижняя палата парламента в первом чтении приняла поправки в КоАП.

Напоним, что штрафовать за "среднюю скорость" в Петербурге планировалось на ЗСД. Авторы проекта уже установили на этом участке фоторадарные системы. В настоящее время на трассе работают 12 стационарных камер "Кордон-Темп".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге откроют завод по созданию экологичного транспорта.

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