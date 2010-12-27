В Петербурге откроют два детских сада с бассейнами 

Они появятся в Выборгском и Невском районах.

В городе на Неве откроют два детских сада с бассейнами. Отметим, что эти новые объекты оснащены всем необходимым для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Так, служба Госстройнадзора и экспертизы Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию двух детских садов в Выборгском и Невском районах Петербурга. Первое учреждение расположено на улице Фёдора Абрамова, 16. Там детский сад построили для жителей района "Северная долина". Известно, что совсем скоро в этот детский сад пойдут 220 дошколят. В ведомстве отметили, что в здании будут работать 12 групп для детей от трёх до семи лет.

В новом детском саду есть полноценная кухня и столовая, медблок, бассейн, студия изобразительного искусства, зал для музыки и физкультуры. Также на территории учреждения располагаются 12 детских площадок со специальными теневыми навесами.

Второй детский сад расположен в Невском районе на Русановской улице, 16. Учреждение вместит 180 малышей. В здании также есть все необходимое для занятий и ухода за дошколятами.

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