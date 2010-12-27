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Сразу 5 петербургских врачей победили во всероссийском конкурсе
Сегодня, 19:12
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IRINA_CHALKINA

Сразу 5 петербургских врачей победили во всероссийском конкурсе

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В Москве подвели итоги ежегодного Всероссийского конкурса врачей.

Пять врачей из Северной столицы стали лучшими в России. В Москве подвели итоги ежегодного Всероссийского конкурса медицинских работников.

Так, в номинации "Лучший врач-невролог" первое место присудили заведующей неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Екатерине Гоголевой. 

А в категории "Лучший врач лабораторной диагностики" победила Вера Лихачева – заведующая централизованной диагностической лабораторией Городской станции переливания крови Петербурга. Также "Лучшим участковым врачом-терапевтом" стал врач городской поликлиники №89 Артем Герасимов. 

Второе место в звании "Лучший врач-ревматолог" стал Александр Шульман из Клинической ревматологической больницы №25, а третье место среди фтизиатров взял заведующий диспансерным отделением Межрайонного Петроградско-Приморского противотуберкулезного диспансера №3 Александр Чужов. 

Ранее мы сообщали о том, что в 2018 году Петербург получил больше на 41 млн рублей.

Фото:pixabay

 

Теги: врачи спб, здоровье, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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