Сразу 5 петербургских врачей победили во всероссийском конкурсе

В Москве подвели итоги ежегодного Всероссийского конкурса врачей.

Пять врачей из Северной столицы стали лучшими в России. В Москве подвели итоги ежегодного Всероссийского конкурса медицинских работников.

Так, в номинации "Лучший врач-невролог" первое место присудили заведующей неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Екатерине Гоголевой.

А в категории "Лучший врач лабораторной диагностики" победила Вера Лихачева – заведующая централизованной диагностической лабораторией Городской станции переливания крови Петербурга. Также "Лучшим участковым врачом-терапевтом" стал врач городской поликлиники №89 Артем Герасимов.

Второе место в звании "Лучший врач-ревматолог" стал Александр Шульман из Клинической ревматологической больницы №25, а третье место среди фтизиатров взял заведующий диспансерным отделением Межрайонного Петроградско-Приморского противотуберкулезного диспансера №3 Александр Чужов.

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