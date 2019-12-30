В Петербурге открылась выставка "Арт-фауна"

Экспозиция находится в Новом выставочном зале Музея городской скульптуры.

Конкурс детского художественного творчества "Арт-фауна 2019" был проведен при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Проект посвящён природе и животному миру.

В конкурсе приняли участие 24 художественные школы Петербурга. Участники соревновались в десяти разных номинациях, которые проводились на разных площадках города. "Арт-фауну 2019" поддержал Зоологический музей Академии наук, мастерская батальной живописи СПб Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина при Российской академии художеств, филиал музея Городской скульптуры – Мастерская М. К. Аникушина.

Выставка с работами победителей будет доступна до 16 февраля.

Ранее мы сообщили, что в выставка "Густав Климт. Золотой поцелуй" открылась в лофт-проекте "Этажи".

Фото: ВКонтакте