Выставка "Густав Климт. Золотой поцелуй" в лофт-проекте "Этажи"

На выставке, посвящённой стилю модерн, собраны репродукции работ Густава Климта, Анри де Тулуз-Лотрека и Альфонса Мухи.

Густав Климт – основоположник австрийского модерна. Его знаменитое полотно "Поцелуй" ярко отразило стиль художника и стало символом модерна во всём мире. Анри де Тулуз-Лотрек – один из самых выдающихся французских художников периода ар-нуво. Чешского живописца Альфонса Муху называли гениальным ещё при жизни. На ваставке представлены 70 репродукций артин, отпечатанных на натуральном холсте в технике "жикле". Это такая цифровая печать высокого разрешения, котороая передает даже фактуру мазка и волоски кисточки, которые есть на подлиннике.

Место: "Лофт Проект Этажи" (Лиговский просп., д. 74)

Цена: 200 рублей по будням, 250 рублей по выходным, детям до 7 лет – бесплатно

Возрастное ограничение: 6+

Фото: ВК/ "Густав Климт.Золотой поцелуй"в Санкт-Петербурге