В Петербурге открылся приём заявок в детские оздоровительные лагеря

Дети петербуржцев смогут отдохнуть в более чем ста здравницах по всей стране, включая и те, которые находятся в южных регионах.

В Северной столице начался приём заявок на детский отдых в оздоровительных лагерях. Город предлагает более 160 тыс. путевок, 9 тыс. которых будут доступны уже на ближайшую весеннюю кампанию, начало которой запланировано на конец марта. Об этом рассказала начальник отдела организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи городского комитета по образованию Валентина Иванова.

В 2024 году впервые заработают городские лагеря, созданные на базе образовательных учреждений во время весенних каникул. Всего весной будут функционировать 44 лагеря во всех районах Петербурга.

Дети петербуржцев смогут отдохнуть в более чем ста здравницах по всей стране, включая и те, которые находятся в южных регионах. Иванова добавила, что впервые ребятам предоставят путёвки в лагеря Ярославской, Ростовской и Самарской областей.

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Фото: Kandinsky 3.0