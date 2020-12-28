В Петербурге открылся обновленный Заневский парк

Здесь есть батуты, скалодром, дорожки для пешеходов и велосипедистов, игровой комплекс.

В Петербурге после ремонта открылся обновленный Заневский парк. Темой общественного пространства стал космос. Дизайн проекта ассоциируется с планетами, звездами, орбитами. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Здесь сделали полноценную зону отдыха со скамейками и прогулочными дорожками. Над ними установили навес из вьющихся растений для защиты от палящего солнца. Вокруг посадили деревья.

Для любителей здорового образа жизни и активностей проложили спортивно-беговую дорожку с вариативным маршрутом и островками со спортивным оборудованием. Интересно в парке будет и велосипедистам, для которых тоже сделали маршрут по территории и даже открыли велопарковки.

Дети смогут провести время на батутах, посетить скалодром и ировой комплекс в виде корабля "Восток".

На детской площадке появились батуты, скалодром и игровой комплекс в виде легендарного пилотируемого корабля "Восток".

Ранее на Piter.tv: в Петербурге в понедельник откроется выставка к 100-летию санэпидслужбы России.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района