На Васильевском острове отрылся Музей истории отношений России и Китая

В Петербурге открылся Музей России и Китая.

Днем 8 февраля на Васильевском острове открылся Музей России и Китая. Экспозиции расположились на территории Китайского народного центра.

Сообщается, что выставка будет знакомить посетителей с историей и развитием отношений между двумя соседствующими государствами. Для этих целей сотрудники подготовили павильон с площадью в 1000 квадратных метров. Там гости могут увидеть живопись, печатная продукция, фарфоровые сувениры, традиционные изделия, фотографии, награды и другое. Немалую часть занимают экспонаты, посвященные празднованию Китайского Нового года.

Представитель китайской общины в Петербурге отметил, что в Северной столице находится абсолютное меньшинство его соотечественников, но несмотря на это, город оказывает большую поддержку гражданам Поднебесной.