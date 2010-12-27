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На Васильевском острове отрылся Музей истории отношений России и Китая
Сегодня, 7:57
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lesjasap
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На Васильевском острове отрылся Музей истории отношений России и Китая

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В Петербурге открылся Музей России и Китая.

Днем 8 февраля на Васильевском острове открылся Музей России и Китая. Экспозиции расположились на территории Китайского народного центра.
 
Сообщается, что выставка будет знакомить посетителей с историей и развитием отношений между двумя соседствующими государствами. Для этих целей сотрудники подготовили павильон с площадью в 1000 квадратных метров. Там гости могут увидеть живопись, печатная продукция, фарфоровые сувениры, традиционные изделия, фотографии, награды и другое. Немалую часть занимают экспонаты, посвященные празднованию Китайского Нового года. 
 
Представитель китайской общины в Петербурге отметил, что в Северной столице находится абсолютное меньшинство его соотечественников, но несмотря на это, город оказывает большую поддержку гражданам Поднебесной.
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Теги: васильевский остров , история , картины , китай , китайский новый год , книги , ленэкспо , музей , посуда , экспонаты
Категории: Новости СПб

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