В Петербурге открылся XVII Форум субъектов малого и среднего предпринимательства

В Петербурге наградили победителей конкурса "Лучший предприниматель Санкт-Петербурга — 2019". Торжественное мероприятие прошло в КВЦ "Экспофорум", где открылся XVII Форум субъектов малого и среднего предпринимательства Северной столицы.

Конкурс проводился во восьми номинациям - "Промышленное производство", "Инновационная деятельность", "Торговля", "Услуги населению", "Общественное питание", "Гостиничный бизнес", "Социально-ответственный бизнес" и "Стабильный и устойчивый бизнес".

После награждения представители органов государственной власти города и члены Конкурсной комиссии выбрали "Лучший стенд района Санкт-Петербурга". Напомним, всего в городе на Неве 18 районов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге стартовал региональный чемпионат WorldSkills Russia.

Фото: osspb.ru