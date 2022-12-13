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В Петербурге открыли памятник Александру Блоку
Сегодня, 11:40
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В Петербурге открыли памятник Александру Блоку

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Общая высота памятника составила более четырех метров.

В пятницу, 6 января, в Петербурге открыли памятник поэту Александру Блоку. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Памятник открыли на улице Декабристов возле дома №57, в котором жил поэт в 1912-1921 годах. Его установили еще в декабре прошлого года. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Северной столицы Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский.

Общая высота памятника составила более четырех метров. Над ним трудились скульптор Евгений Ротанов, который также присутствовал на церемонии открытия и возложения цветов, и архитектор Иван Кожин.

Ранее мы соообщали, что на Декабристов установили памятник Александру Блоку в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов

Теги: александр блок, памятник, санкт-петербург, улица декабристов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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