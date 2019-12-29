В Петербурге открылась выставка рисунков, созданных детьми из интернатов

Вход на неё свободный.

В Доме архитектора 28 февраля открылась выставка, на которой представлены работы воспитанников интернатов, детских домов и подопечных центров содействия семейному развитию Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Мероприятие станет подведением итогов II Межрегионального открытого детского творческого конкурса "Дом, в котором мы живём". Участниками стали воспитанники 20 детских госучреждений Петербурга и Ленобласти в возрасте от 7 до 18 лет.

Темы рисунков самые разные: "Архитектурный портрет моего района", "Архитектурный портрет Санкт-Петербурга", "Архитектурный дизайн территории детского дома".

Выставка доступна до 13 марта.

Ранее мы сообщили, что в Колпино откроется новый детский сад с бассейном и стадионом.

Фото: Pixabay