В Петербурге открылась выставка рисунков, созданных детьми из интернатов

В Доме архитектора 28 февраля открылась выставка, на которой представлены работы воспитанников интернатов, детских домов и подопечных центров содействия семейному развитию Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Мероприятие станет подведением итогов II Межрегионального открытого детского творческого конкурса "Дом, в котором мы живём". Участниками стали воспитанники 20 детских госучреждений Петербурга и Ленобласти в возрасте от 7 до 18 лет.
Темы рисунков самые разные: "Архитектурный портрет моего района", "Архитектурный портрет Санкт-Петербурга", "Архитектурный дизайн территории детского дома".
Выставка доступна до 13 марта.
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Фото: Pixabay
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