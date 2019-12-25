В Петербурге открывается выставка о Дягилеве

В субботу, 14 ноября, в Петербурге откроется международная выставка "В круге Дягилевом. Пересечение судеб".
Так, в Северную столицу привезли живописные, графические и фотоработы из ведущих музеев России и Европы. Многих из них привезли в Россию впервые. В комитете по культуре отметили, что горожане и гости Петербурга увидят портреты деятелей театра, музыки, балета первой трети XX века, вышедшие из-под кисти Ильи Репина, Александра Бенуа, Пабло Пикассо и других.
Выставка пройдет в рамках XI Международного фестиваля искусств "Дягилев. P.S." до 12 февраля 2021 года.
Ранее мы писали, что петербургские музеи объединились, чтобы показать Восток глазами Гумилева.
Фото: Википедия
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